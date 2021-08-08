أسعار العملات اليوم الأحد 8-8-2021 في البنوك المصرية

شهدت مستويات أسعار العملات اليوم الأحد 8-8-2021، حالة من التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية على أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية وصلت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف اليورو أمام الجنيه، 18.54 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وعرض الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع ، بينما وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي، وبلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 18.56 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

اظهر تقارير المال وصول الدولار الأمريكي أمام الجنيه لمستوى 15.6503 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وبلغ صرف اليورو أمام الجنيه 18.528 جنيه للشراء، و18.650 جنيه للبيع، وتداول سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، عند 21.782 جنيه للشراء، و21.919جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.1728 جنيه للشراء، و4.1991 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، أبقت عند مستويات 4.260 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع. اسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية، وجاء الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.71 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

جاءت أسعار شراء وبيع صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وجاء اليورو أمام عند 18.55 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.