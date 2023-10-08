أسعار العملات اليوم الأحد 8-10-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

عرضت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك المختلفة تباين أسعار اليوم الأحد 8-10-2023 بالشراء والبيع، امام العملة المصرية، بختام التعاملات البنكية، بالشراء والبيع وفقاً للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات العربية والأجنبية.

وتنشر بوابة جريدة المال أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «العملة الكويتية، والعملة البريطانية، ووحدة النقد الأوروبية، والعملة الخضراء، وعملة الإمارات، وعملة المملكة العربية السعودية».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.74 جنيه للشراء، و 37.87 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.64 جنيه للشراء، و 32.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.70 جنيه للشراء، و 100.04 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.45 جنيه للشراء، و 99.79 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 99.75 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.78 جنيه للشراء، و 99.79 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.81 جنيه للشراء، و 38.11 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 37.35 جنيه للشراء، و 37.94 للبيع

بنك التعمير والإسكان: 37.34 جنيه للشراء، و 37.34 للبيع.

بنك مصر: 37.22 جنيه للشراء، و 37.82 للبيع، وفق أسعار .

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.23 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 32.33 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

بنك مصر: 32.23 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 32.34 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار .