أسعار العملات اليوم الأحد 7-8-2022 في مصر ببداية التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 7-8-2022 استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية بعد العودة من العُطلة الأسبوعية، بحسب مؤشرات التداول اللحظية التابعة للبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًّا بمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الاسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي، وذلك وفقًا للبنوك المصرية الحكومية والخاصّة وبعض شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

19.07 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع: متوسط سعر صرف الدولار.

19.41 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع: متوسط سعر صرف اليورو.

23.05 جنيه للشراء، و 23.15 جنيه للبيع: متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني.

5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع: متوسط سعر صرف الريال السعودي.

5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع: متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي.

62.15 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع: متوسط سعر صرف الدينار الكويتي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع: وفقًا لسعر البنك الأهلي المصري.

19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع: وفقًا لسعر بنك مصر.

19.1 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع: وفقًا لسعر البنك التجاري الدولي.

19.09 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع: في البنك الأهلي القطري.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

19.35 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع: بحسب البنك الأهلي المصري.

19.36 جنيه للشراء، و 19.61 جنيه للبيع: وفقًا للبنك الأهلي القطري.

19.35 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع: في بنك مصر.

19.37 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع: وفقًا للبنك التجاري الدولي، بحسب أسعار صرف العملات اليوم بالبنك.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

22.92 جنيه للشراء، و 23.31 جنيه للبيع: وفقًا لسعر البنك التجاري الدولي.

22.90 جنيه للشراء، و 23.28 جنيه للبيع: بحسب سعر بنك مصر.

22.91 جنيه للشراء، و 23.27 جنيه للبيع: وفقًا لسعر الصرف بالبنك الأهلي القطري.

22.90 جنيه للشراء، و 23.28 جنيه للبيع: بحسب البنك الأهلي المصري، ووفقًا لأسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

5.06 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع: وفقًا لسعر البنك الأهلي المصري.

5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع: بحسب سعر الصرف ببنك مصر.

5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع: وفقًا لسعر البنك التجاري الدولي، وبحسب أسعار العملات اليوم.

5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع: بحسب سعر البنك الأهلي القطري.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع: بحسب سعر البنك الأهلي المصري، ووفقًا لأسعار العملات اليوم.

5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع: وفقًا لسعر بنك مصر.

5.20 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع: بحسب سعر البنك المصري الخليجي.

5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع: وفقًا لسعر البنك الأهلي القطري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

59.82 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع: بحسب سعر البنك الأهلي المصري.

59.92 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع: وفقًا لسعر بنك مصر، بحسب أسعار العملات اليوم.

60.24 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع: بحسب سعر البنك التجاري الدولي.

62.18 جنيه للشراء، و 62.43 جنيه للبيع: وفقًا لسعر البنك الأهلي القطري.