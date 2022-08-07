أسعار العملات اليوم الأحد 7-8-2022 في ختام تعاملات البنوك المصرية

سجّلت أسعار العملات اليوم الأحد 7-8-2022 في ختام التعاملات بالبنوك المصرية استقرارًا نسبيًّا مع عودة السوق المصرفية للعمل بعد انقضاء العطلة الأسبوعية، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لسعر صرف العملات المصرفية العربية والأجنبية بالبنوك الحكومية والخاصّة العاملة بالسوق المحلية المصرية وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والعملات التي سيشتمل عليها التقرير هي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

ووصل متوسط سعر صرف الدولار اليوم الأحد إلى مستوى: 19.07 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

في حين حقق سعر صرف اليورو متوسط: 19.41 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر متوسط صرف الجنيه الاسترليني: 23.05 جنيه للشراء، و23.15 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار العملات اليوم.

وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي مستوى: 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي: 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى: 62.15 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفقًا لسعر البنك الأهلي المصري: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بحسب سعر بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

ووفقًا لسعر البنك التجاري الدولي: 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي القطري: 19.09 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بحسب البنك الأهلي المصري: 19.35 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

ووفقًا للبنك الأهلي القطري: 19.36 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع.

وبحسب سعر البنك التجاري الدولي: 19.37 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

ووفقًا لبنك مصر: 19.35 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بحسب سعر البنك التجاري الدولي: 22.92 جنيه للشراء، و23.31 جنيه للبيع.

ووفقًا لسعر بنك مصر: 22.90 جنيه للشراء، و 23.28 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

وبحسب سعر الصرف بالبنك الأهلي القطري: 22.91 جنيه للشراء، و23.27 جنيه للبيع.

ووفقًا لسعر البنك الأهلي المصري: 22.90 جنيه للشراء، و23.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بحسب سعر البنك الأهلي المصري: 5.06 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.

وفقًا لسعر الصرف ببنك مصر: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار العملات اليوم.

بحسب سعر البنك التجاري الدولي: 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

ووفقًا لسعر البنك الأهلي القطري: 5.03 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بحسب سعر البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

وفقًا لسعر بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

وبحسب سعر البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار العملات اليوم.

وفقًا لسعر البنك الأهلي القطري: 5.18 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بحسب سعر البنك الأهلي المصري: 59.82 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

وفقًا لسعر بنك مصر، وبحسب أسعار العملات اليوم: 59.92 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

بحسب سعر البنك التجاري الدولي: 60.24 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع.

وفقًا لسعر البنك الأهلي القطري: 59.36 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.