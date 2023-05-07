أسعار العملات اليوم الأحد 7-5-2023 مقابل الجنيه بالبنوك في مصر

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 7-5-2023، بنهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، إذ استقر الدولار والريال السعودي، وارتفع الجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي، وتباين اليورو والدينار الكويتي بين الارتفاع والانخفاض، وينشر موقع المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار 6 عملات عربية وأجنبية، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي، وسعر الصرف في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.97 جنيه للشراء، و 34.09 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.98 جنيه للشراء، و 39.11 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.66 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، جاء ذلك بحسب متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 33.83 جنيه للشراء، 34.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، 34.08 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.83 جنيه للشراء، 34.19 للبيع.

بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، 34.08 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

ميد بنك: 38.75 جنيه للشراء، 39.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.62 جنيه للشراء، 39.03 للبيع.

بنك المشرق: 38.75 جنيه للشراء، 39.15 للبيع.

بنك مصر: 38.62 جنيه للشراء، 39.03 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك بلوم: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

اليوم.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 95.10 جنيه للشراء، 101.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.73 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 100.98 للبيع.

بنك مصر: 99.73 جنيه للشراء، 100.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم