أسعار العملات اليوم الأحد 7-5-2023 مقابل الجنيه بالبنوك في مصر

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.97 جنيه للشراء، و 34.09 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.98 جنيه للشراء، و 39.11 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.66 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، جاء ذلك بحسب متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 33.83 جنيه للشراء، 34.19 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، 34.08 للبيع.
بنك الإسكندرية: 33.83 جنيه للشراء، 34.19 للبيع.
بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، 34.08 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري
ميد بنك: 38.75 جنيه للشراء، 39.19 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.62 جنيه للشراء، 39.03 للبيع.
بنك المشرق: 38.75 جنيه للشراء، 39.15 للبيع.
بنك مصر: 38.62 جنيه للشراء، 39.03 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك بلوم: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية
بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 95.10 جنيه للشراء، 101.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.73 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 100.98 للبيع.
بنك مصر: 99.73 جنيه للشراء، 100.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم