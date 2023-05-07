أسعار العملات اليوم الأحد 7-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

حققت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 34.02 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.56 جنيه للشراء، و 38.70 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، و 34.08 للبيع.
بنك القاهرة: 33.82 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.
بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، و 34.08 للبيع.
بنك قناة السويس: 33.82 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.62 جنيه للشراء، و 39.03 للبيع.
المصرف المتحد: 38.63 جنيه للشراء، و 39.15 للبيع.
بنك مصر: 38.62 جنيه للشراء، و 39.03 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 38.75 جنيه للشراء، و 39.15 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.73 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
بنك مصر: 99.73 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
بنك سايب: 100.66 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع، وفق أسعار