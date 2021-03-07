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أسعار العملات اليوم الأحد 7-3-2021 في البنوك المصرية

يطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر العملة الأمريكية عند 15.62 جنيه للشراء
‫محمود الصباغ‬‎ 10:45 ص, الأحد, 7 مارس 21 10:45 ص, الأحد, 7 مارس 21

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بدأت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الأحد مارس 2021، بارتفاع طفيف عن تعاملات الخميس الماضي.

وتقدم بوابة «المال» عبر التقرير التالي أسعار صرف العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية ببداية التعاملات الاسبوعية على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

يطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر العملة الأمريكية عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، فيما يقدم بنك الاستثمار العربي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.61 جنيه للشراء.

وعلى مستوي سعر العملة الأمريكية مقابل داخل البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 للبيع.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

يطرح أكبر مصرفين حكوميين في السوق المحلية المصرية بنك مصر والبنك الأهلي المصري أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.61 جنيه للشراء.

وويقدم بنك الإسكندرية، سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم السبت، عند 18.79 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، فيما يقدم بنك كريدي أجريكول، سعر 18.81 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع.

اليورو
اسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

فيما يخص أدنى مستوى للعملة الإنجليزية في السوق المحلية يقدم بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أدنى مستوى له 21.54 جنيه للشراء.

وعرض بنك HSBC، نحو 21.77 جنيه للشراء و22.01 جنيه للبيع، فيما يطرح البنك العربي الأفريقي الدولي، سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 21.77 جنيه للشراء و21.99 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

علي مستوى البنوك الاسلامية، بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية عند مستوى 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بينما سجلت سعر 4.08 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع لدى بنك البركة.

ووصل سعر الريال السعودي أدنى مستوى له في السوق المصرية، عند 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.17 لدى بنك بلوم وبنك عوده وبنك المشرق.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

في حين عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.17 جنيه للشراء.

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وعلي مستوى العملة الإماراتية يعرض بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر- سعر العملة الإماراتية عند مستوى 4.23 جنيه للشراء و4.29 للبيع.

ويقدم بنك أبوظبي التجاري سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي مستوى 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع لدى بنك الإمارات دبي الوطني.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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