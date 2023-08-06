أسعار العملات اليوم الأحد 6-8-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

شهدت أسعار اليوم الأحد 6-8-2023 ، استقرارا للدولار والريال والدرهم الإماراتي وارتفاع اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري، بختام التعاملات البنكية بأولى أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.95 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.31 جنيه للشراء، و39.45 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.32 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك أبو ظبي التجاري: 33.72 جنيه للشراء، و34.17 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.62 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

بنك مصر: 33.62 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.73 جنيه للشراء، و34.17 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول: 39.14 جنيه للشراء، و39.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.02 جنيه للشراء، و39.46 للبيع.

بنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، و39.46 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 39.20 جنيه للشراء، و39.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.37 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

بنك مصر: 100.05 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.77 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.