أسعار العملات اليوم الأحد 6-8-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات بالبنوك

سجلت أسعار اليوم الأحد 6-8-2023، مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملاتت بأولى أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي استقرار للدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا لشاشات التداول و المواقع الرسمية، للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.74 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.04 جنيه للشراء، و 39.17 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.23 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.62 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.62 جنيه للشراء، و34.04 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.62 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.73 جنيه للشراء، و34.17 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، و39.46 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.02 جنيه للشراء، و39.46 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 39.14 جنيه للشراء، و39.56 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.13 جنيه للشراء، و39.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 100.05 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.37 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

بنك سايب: 100.39 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.68 جنيه للشراء، و100.82 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.