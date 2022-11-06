أسعار العملات اليوم الأحد 6-11-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 6-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، تباينا في أسعار الشراء والبيع لعملات الدولار والدينار الكويتي والريال السعودي واليورو، أما الدرهم الإماراتي فأستقر سعره، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي »، وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك، و المواقع الرسمية لها.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.20 جنيه للشراء، و 24.29 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.53 جنيه للشراء، و 27.64 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.43 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.11 جنيه للشراء، و 78.43 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.58 جنيه للشراء، و 6.61 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنوك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ميد بنك: 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

بنك سايب: 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 23.52 جنيه للشراء، و 24.16 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.52 جنيه للشراء، و 24.16 للبيع.

بنك المشرق: 23.57 جنيه للشراء، و 24.15 للبيع.

بنك أبو ظبى التجارى: 23.57 جنيه للشراء، و 24.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك كريدى أجريكول – مصر : 26.98 جنيه للشراء، و 27.65 للبيع.

بنك مصر: 26.92 جنيه للشراء، و 27.59 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.92 جنيه للشراء، و 27.59 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 26.98 جنيه للشراء، و 27.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 6.38 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.42 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع.

بنك مصر: 6.42 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 6.38 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع.

اسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربى: 75.25 جنيه للشراء، و 80.49 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 75.07 جنيه للشراء، و 78.26 للبيع.

بنك مصر: 75.12 جنيه للشراء، و 78.26 للبيع.

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 76.98 جنيه للشراء، و 78.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 6.58 جنيه للشراء، و 6.61 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.58 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

بنك مصر: 6.58 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 6.52 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم في البنوك.