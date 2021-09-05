أسعار العملات اليوم الأحد 5-9-2021 في مصر

بدأت أسعار العملات اليوم الأحد 5-9-2021، بحالة من التباين بين الاستقرار والصعود أمام نظيرها المحلي الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتشمل كلًّا من الدولار والريال السعودي واليورو الأوروبي، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، كما ارتقع سعر صرف اليورو الأوروبي، إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، وعرض الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

أسعار العملات في شركات الصرافة

داخل شركة مصر للصرافة جاء سعر صرف الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وعلى صعيد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

بينما حافظ سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل أكبر البنوك التجارية في مصر بنك CIB، وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.36 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري عند 15.650 جنيه للشراء، و15.748 جنيه للبيع، ووصلت مستويات اليورو أمام الجنيه إلى 18.465 جنيه للشراء، و18.582 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.172 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.260 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع. أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات سعر صرف الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.71 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

وعلى صعيد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي تداول عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وجاءت مستويات مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.57 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.