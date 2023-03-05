أسعار العملات اليوم الأحد 5-3-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 5-3-2023، مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات بأولي أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، تباين بسعري الشراء والبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب شاشات التداول اللحظية و المواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.65 جنيه للشراء، و 30.75 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.55 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.71 جنيه للشراء، و 36.84 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.16 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.82 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.34 جنيه للشراء، و 8.37 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.

بنك مصر: 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.36 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

بنك مصر: 32.36 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.52 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.46 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 36.50 جنيه للشراء، و 36.95 للبيع.

بنك مصر: 36.50 جنيه للشراء، و 36.95 للبيع.

بنك البركة: 36.92 جنيه للشراء، و 37.04 للبيع.

ميد بنك: 36.72 جنيه للشراء، و 37.17 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

بنك مصر: 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

بنك سايب: 8.05 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

بنك المشرق: 8.09 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 96.28 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.

بنك مصر: 96.30 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 94.36 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

المصرف المتحد: 92.93 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.32 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.

بنك مصر: 8.33 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.29 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.

بنك البركة: 8.23 جنيه للشراء، و 8.37 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.