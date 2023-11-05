أسعار العملات اليوم الأحد 5-11-2023 مقابل الجنيه المصري بالختام

تباينت أسعار اليوم الأحد 5-11-2023، مقابل الجنيه المصري، بختام تعاملات البنوك العاملة بمصر وفقًا للتقرير الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري الذي يُنشر بموقعه الإلكتروني عارضًا متوسطات سلة العملات الأجنبية والعربية امام نظيرها المحلي.

وفيما يلي تعرض بوابة جريدة «المال» أسعار العملات صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الاسترليني، والريال السعودي، والدنيار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، كما تظهرها شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.08 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.16 جنيه للشراء، و 38.29 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.77 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تقرير صادر في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.64 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

بنك مصر: 32.64 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 32.70 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

بنك الإسكندرية: 32.75 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.46 جنيه للشراء، و 38.22 للبيع.

بنك مصر: 37.46 جنيه للشراء، و 38.22 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 37.50 جنيه للشراء، و 38.33 للبيع.

بنك الإسكندرية: 37.59 جنيه للشراء، و 38.34 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعارالعملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.92 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

بنك مصر: 99.59 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.73 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.72 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.