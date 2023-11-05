أسعار العملات اليوم الأحد 5-11-2023 ببداية التعاملات

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 5-11-2023، تباينًا نسبيًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية في أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة الرسمية، إذ استقر بعضها مثل الدولار والريال والدرهم، وتباين الباقي.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدنيار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب شاشات التداول المنتشرة في الأفرع.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.84 جنيه للشراء، و 32.95 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.67 جنيه للشراء، و 37.80 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.81 جنيه للشراء، و 100.15 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تقرير صادر في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.64 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

بنك مصر: 32.64 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.75 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.83 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.46 جنيه للشراء، و 38.22 للبيع.

بنك مصر: 37.46 جنيه للشراء، و 38.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.59 جنيه للشراء، و 38.34 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.69 جنيه للشراء، و 38.34 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.92 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

بنك مصر: 99.59 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.