أسعار العملات اليوم الأحد 4-9-2022 بنهاية التعاملات في مصر

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 4-9-2022، مع أول يوم عمل للجهاز المصرفي المصري للعمل بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار 6 عملات عربية وأجنبية، وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار الصرف، وبحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك المختلفة، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

19.18 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، سعر الدولار اليوم.

19.08 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، سعر اليورو اليوم.

22.07 جنيه للشراء، و 22.16 جنيه للبيع، سعر الجنيه الإسترليني اليوم.

62.22 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع، سعر الدينار الكويتي اليوم.

5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، سعر الدرهم الإماراتي اليوم.

5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، سعر الريال السعودي اليوم، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

19.20 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي، بحسب أسعار العملات اليوم.

19.16 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، في البنك العربي الإفريقي.

19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، في بنك مصر.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

22.02 جنيه للشراء، و 22.31 جنيه للبيع، في بنك الكويت الوطني، بحسب أسعار العملات اليوم.

22.05 جنيه للشراء، و 22.29 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

22.07 جنيه للشراء، و 22.31 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

22.05 جنيه للشراء، و 22.29 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

19.07 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، بحسب أسعار العملات.

19.09 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

19.05 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع، في بنك الكويت الوطني.

19.07 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

60.03 جنيه للشراء، 62.23 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

59.49 جنيه للشراء، 65.43 جنيه للبيع، في البنك العربي الأفريقي.

60.07 جنيه للشراء، 62.40 جنيه للبيع، في بنك مصر .

60.55 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

5.23 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي بحسب أسعار العملات.

5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، في بنك مصر.

5.16 جنيه للشراء، و 5.27 جنيه للبيع، في بنك الكويت الوطني.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

4.96 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، في بنك الكويت الوطني، بحسب أسعار العملات اليوم.

5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، في بنك مصر .