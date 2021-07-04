أسعار العملات اليوم الأحد 4-7-2021 في البنوك المصرية

شهدت مستويات أسعار العملات اليوم الأحد 4-7-2021، حالة من الأستقرار داخل شبكة عدد من فروع البنوك المحلية، الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، كما تقدم المنصة الإلكترونية لجريدة المال عبر التقرير التالي أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الاسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

بدءت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بأستقرار عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، كما تداول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، عند 18.43 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، ويقدم الاسترليني أمام الجنيه عند 21.46 و21.64 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وعلى صعيد سعر الريال مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، وكذلك بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

حافظت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك الأهلى المصري على استقرارها، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو أمام العملة المحلية، 18.43 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع.

سجلت مستويات سعر الجنيه الاستيرليني 21.44 و21.75 جنيه للشراء والبيع، كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع ، ويتداول سعر الدرهم أمام الجنيه، عند 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي. العملات

أسعار العملات في شركات الصرافة

بلغت سعر الدولار الأمريكي، مقابل نظيرتها المحلية، عند مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، يعرض سعر اليورو الأوروبي الموحدة أمام العملة المحلية، عند 18.46 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

تداول سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري داخل شركات الصرافة عند 21.46 جنيه للشراء و21.64 جنيه للبيع، فيما شهد سعرالريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وكذلك بالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بلغ 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات في CIB البنك التجاري الدولي

أظهرت مستويات سعر الدولار على مقابل الجنيه المصري، 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، كما حقق سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.55 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، ويتداول الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند 21.60 جنيه للشراء و21.82 جنيه للبيع، وبالنسبة للريال مقابل الجنيه، يتداول عند مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، حققت سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 21.59 جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع، ويعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، ويتداول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع. العملات

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

بلغت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، كما بدء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 18.51 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، 21.54 جنيه للشراء و21.79 جنيه للبيع، ويتداول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.1 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كذلك، وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، إلى مستويات 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

أفتتحت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري بفروع البنك العربي الأفريقي؛ ويعرض سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.52 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

بينت مستويات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، ليسجل 21.59 جنيه للشراء و21.82 جنيه للبيع، ويعرض سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وعلى مستوى سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، سجل 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.