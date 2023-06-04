أسعار العملات اليوم الأحد 4-6-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

أظهر شاشات التداولات في ختام التعاملات اليومية تباين أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 4-6-2023 على نفس الأسعار المعلنة في القطاع المصرفي الخميس الماضي، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، و الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

استقر سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

تراجع سعر اليورو اليوم : 33.01 جنيه للشراء، و33.13 للبيع.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.39 جنيه للشراء، و 38.52 للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

على نحو اخر ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.23 جنيه للشراء، و100.58 للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي : 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

ووصل سعر الدولار ببنك مصر إلى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بلغت مستويات الدولار داخل بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل الدولار أمام الجنيه داخل المصرف المتحد مستوى : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو بالمصرف العربي الدولي إلى 33.07 جنيه للشراء، و33.36 للبيع.

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 33.03 جنيها، و33.35، على الترتيب.

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه داخل بنك كريدي أجريكول: 33.03 جنيه للشراء، و 33.36 للبيع.

ووصل سعر اليورو ببنك الاستثمار العربي 33.03 جنيه للشراء، و33.36 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الاسترليني بمصرف أبوظبي الإسلامي : 38.44 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني ببنك الاستثمار العربي عند : 38.38 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي عند : 38.38 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.

وعرض بنك الإسكندرية سعر الجنيه الاسترليني عند : 38.38 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وصول سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس عند 8.19 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري إلى : 99.36 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

فيما وصلت العملة الكويتية بالمصرف العربي الدولي إلى مستويات : 100.31 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك مصر إلى : 99.36 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

ووصلت عملة دولة الكويت ببنك كريدي أجريكول إلى مستويات: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

فيما جاء السعر ببنك قناة السويس : 8.38جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.

وعرض البنك الأهلي المصري سعر شراء وبيع الدرهم الإماراتي عند : 8.39 جنيه، و 8.40 جنيه، على التوالي

سجل سعر الدرهم بميد بنك عند 8.28 جنيه للشراء، و8.44 للبيع.