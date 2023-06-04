أسعار العملات اليوم الأحد 4-6-2023 أمام الجنيه

أظهر المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية، استقرار أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 4-6-2023 على نفس الأسعار المعلنة في القطاع المصرفي يوم الخميس الماضي، بعد العطلة الأسبوعية التي شهدهتها البنوك يومي (الجمعة والسبت)، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهى: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، و الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم : 33.04 جنيه للشراء، و33.15 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.46 جنيه للشراء، و 38.59 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.19 جنيه للشراء، و100.61 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي : 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي : 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

كما سجلت العملة الأمريكية داخل ميد بنك : 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغت مستويات شراء وبيع الدولار داخل بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو بميد بنك إلى 33.05 جنيه للشراء، و33.41 للبيع.

حافظ سعر اليورو على مستواه بمصرف أبوظبي الإسلامي 33.07 جنيها، و33.35، على الترتيب.

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه ببنك كريدي أجريكول: 33.02 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

وعرض ببنك الكويت الوطني سعر اليورو عند 33.02 جنيه للشراء، و33.35 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك المصري لتنمية الصادرات : 38.34 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.

وبلغ سعر العملة الإنجليزية بالمصرف العربي الدولي : 38.43 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.

ووصل السعر أمام الجنيه المصري ببنك بلوم : 38.33 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.

وعرض البنك المصري الخليجي سعر الجنيه الاسترليني عند : 38.37 جنيه للشراء، و 38.83 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

أظهرت التعاملات الصباحية وصول السعر بالمصرف العربي الدولي عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي داخل بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

أظهرت شاشات تداولات اللحظية داخل بنك قطر الوطني الأهلي وصول السعر عند 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

استقر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري إلى : 99.36 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

جاء سعر الدينار بالمصرف العربي الدولي إلى مستويات : 100.31 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي ببنك مصر إلى : 99.36 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي داخل ببنك كريدي أجريكول إلى مستويات: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وصل السعر بمصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وعرض بنك مصر سعر شراء وبيع الدرهم الإماراتي عند : 8.390 جنيه، و 8.399 جنيه، على التوالي

ووصل سعر الدرهم ببنك كريدي أجريكول عند 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.