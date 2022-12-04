أسعار العملات اليوم الأحد 4-12-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الاحد 4-12-2022 ، مقابل الجنيه المصرى، فى نهاية التعاملات البنكية، فاستقرت عملات الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وارتفعت أسعار اليورو والدينار الكويتي أكثر من 10 قروش، وتباين سعر الجنيه الإسترليني، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي»، وفقا لشاسات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.85 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.14 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.03 جنيه للشراء، و 80.30 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

ميد بنك: 24.55 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

بنك سايب: 24.51 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.56 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

بنك مصر: 25.56 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع

البنك التجارى الدولى: 25.60 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

بنك الإسكندرية: 25.58 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.74 جنيه للشراء، و 30.20 للبيع.

بنك مصر: 29.74 جنيه للشراء، و 30.20 للبيع.

بنك المشرق: 29.80 جنيه للشراء، و 30.26 للبيع.

بنك أبو ظبى التجارى : 29.73 جنيه للشراء، و 30.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

مصرف أبو ظبى الإسلامي: 6.542 جنيه للشراء، و 6.548 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.20 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.

بنك مصر: 77.23 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.

بنك كريدى أجريكول: 75.88 جنيه للشراء، و 81.88 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 79.90 جنيه للشراء، و 80.26 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.68 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.60 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.