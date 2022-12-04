أسعار العملات اليوم الأحد 4-12-2022 ببداية التعاملات البنكية في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 4-12-2022، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر، تباينًا نسبيًا بعد إنتهاء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية يومي الجمعة والسبت، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، بحسب شاشات التداول اللحظية بأفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.60 جنيه للشراء، و 25.68 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.87 جنيه للشراء، و 29.97 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.88 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.56 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.55 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع، وفق أسعار العملات.

اسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.63 جنيه للشراء، و 24.95 للبيع.

بنك مصر: 25.56 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.56 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 24.63 جنيه للشراء، و 24.96 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 29.74 جنيه للشراء، و 30.26 للبيع.

بنك البركة: 30.11 جنيه للشراء، و 30.23 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.74 جنيه للشراء، و 30.20 للبيع.

بنك مصر: 29.74 جنيه للشراء، و 30.20 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 6.32 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك المشرق: 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 76.35 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع.

بنك مصر: 77.23 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.20 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 76.25 جنيه للشراء، و 81.55 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.66 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.، وفق أسعار العملات اليوم.