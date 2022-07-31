تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 31-7-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك، وفقًا لشاشات التداول بالبنوك المصرية، وارتفعت عملات الدولار والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي بشكل طفيف، ويقدم موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًّا بمتوسط أسعار صرف الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي، وذلك وفقًا لتحديثات البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، بالإضافة إلى البنوك المصرية الحكومية والخاصّة وبعض شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.90 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

سجل اليورو سعر 19.32 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 23.00 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي عند 61.52 جنيه للشراء، و61.90 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل في البنك الأهلي المصري سعر الدولار إلى 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

في بنك مصر، سجل سعر الدولار 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي القطري إلى 18.92 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.18 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

في بنك مصر، فسجل سعر اليورو إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري 19.19 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 19.20 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع، وبحسب أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

حقق سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، 22.81 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إلى 22.81 جنيه للشراء و23.22 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري بلغ سعر الجنيه الإسترليني إلى 22.82 جنيه للشراء، و23.14 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي، وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 22.83 جنيه للشراء، و23.25 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، إلى 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي ، سجل سعر الريال السعودي 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري ، إلى 4.99 نيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

في بنك الكويت الوطني سجل سعر الدرهم الإماراتي 5.08 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي، إلى 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، في بنك بلوم مصر.

في بنك مصر، سجل سعر عملة الإمارات 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

وبحسب أسعار العملات وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي القطري إلى 5.13 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

في بنك مصر، سجل سعر العملة الكويتية 59.38 جنيه للشراء، و61.84 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي إلى 59.29 جنيه للشراء، و61.88 جنيه للبيع.

في بنك بلوم مصر بلغ سعر عملة الكويت 61.47 جنيه للشراء، و61.84 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي بلغ سعره الدينار الكويتي إلى 59.70 جنيه للشراء، و61.90 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري وصل سعر الدينار الكويتي إلى 58.84 جنيه للشراء، و61.78 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.