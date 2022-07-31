أسعار العملات اليوم الأحد 31-7-2022 في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 31-7-2022 استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية بعد العودة من العُطلة الأسبوعية، بحسب مؤشرات التداول اللحظية التابعة للبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًّا بمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الاسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي، وذلك وفقًا للبنوك المصرية الحكومية والخاصّة وبعض شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 31-7-2022 إلى 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي

وبلغ اليورو سعر 19.11 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

وحقق سعر الجنيه الإسترليني اليوم 22.87 جنيه للشراء، و22.97 جنيه للبيع.

واستقر الريال السعودي عند 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند 61.45 جنيه للشراء، و61.79 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

وشهد سعر الدولار اليوم استقرارًا في 5 بنوك مصرية حكومية وعربية وأجنبية:

في البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدولار إلى 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، جاء سعر الدولار عند مستوى 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري 18.92 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر، فوصل سعر اليورو إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري 19.19 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 19.20 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، 22.81 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للشراء.

حافظ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر على استقراره عند 22.81 جنيه للشراء و23.22 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي القطري وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 22.82 جنيه للشراء، و23.14 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، استقر سعر الجنيه الإسترليني 22.83 جنيه للشراء، و23.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وحقق الريال السعودي استقرارًا في 5 بنوك مصرية حكومية وعربية وأجنبية

أمَّا الريال السعودي فوصل في بنك مصر 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، إلى 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، بلغ سعر الريال السعودي 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB، إلى 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدرهم الإماراتي 5.08 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي، 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، في بنك بلوم مصر.

في بنك مصر، بلغ سعر عملة الإمارات 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدرهم الإماراتي 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي القطري إلى 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وجاءت أسعار الدينار الكويتي بين أقل من 59 جنيها للشراء، وأقل من 62 جنيها للبيع.

وفي بنك مصر، وصل سعر العملة الكويتية إلى 59.38 جنيه للشراء، و61.84 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 59.29 جنيه للشراء، و61.88 جنيه للبيع.

وفي بلوم مصر وصل سعر عملة الكويت إلى 61.47 جنيه للشراء، و61.84 جنيه للبيع.

أمّا في البنك التجاري الدولي CIB وصل سعره إلى 59.70 جنيه للشراء، و61.84 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي القطري QNB بلغ سعر الدينار الكويتي 61.56 جنيه للشراء، و61.90 جنيه للبيع.