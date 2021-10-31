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أسعار العملات اليوم الأحد 31-10-2021 في مصر

الدولار يبدا تداولات الأسبوع على استقرار
‫محمود الصباغ‬‎ 8:31 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21 8:31 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

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في بداية التعاملات الصباحية تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 31-10-2021 في مصر، على شاشات التداول اللحظي داخل شركات الصرافة والبنوك العاملة في السوق المحلية، وتعرض منصة “المال” عبر التقرير التالي أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

بدأ شبكة فروع البنك الأهلي المصري التداولات الصباحية اليوم لسعر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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ويعرض البنك الأهلي سعر اليورو الأوروبي عند 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، وكما جاء سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

وفي بداية التعاملات الصباحية جاء سعر شراء وبيع صرف الدولار أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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من ناحية أخرى استقر سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وقدمت شركة مصر للصرافة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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وأظهرت احدث التداولات وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 جنيه للبيع.

وعرض البنك سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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