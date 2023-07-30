أسعار العملات اليوم الأحد 30-7-2023 ببداية التعاملات بالبنوك في مصر

تنشر بوابة «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار اليوم الأحد 30-7-2023، في بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ونستعرض في التقرير سعر صرف 6 عملات وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.33 جنيه للشراء، و 34.44 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.96 جنيه للشراء، و 40.10 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.65 جنيه للشراء، و 34.08 للبيع.

بنك مصر: 33.65 جنيه للشراء، و 34.08 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.76 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.76 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.24 جنيه للشراء، و 39.75 للبيع.

بنك مصر: 39.24 جنيه للشراء، و 39.75 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.37 جنيه للشراء، و 39.88 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 39.37 جنيه للشراء، و 39.88 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.44 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

بنك مصر: 99.12 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.83 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.