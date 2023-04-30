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أسعار العملات اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك

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متوسط سعر الدرهم الإماراتي 8.42 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك
شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأحد, 30 أبريل 23

سجلت أسعار

العملات
اليوم الأحد 30-4-2023 تبايناً بالشراء والبيع، أمام العملة المصرية، بنهاية تعاملات البنوك المحلية والأجنبية، ويرصد موقع جريدة «المال» متوسط أسعار صرف «6» عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقا لما ورد بآخر بيان صادر عن البنك المركزى المصري بمتوسطات أسعار الصرف، بالإضافة لأربعة بنوك عاملة بالقطاع المصرفي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.98 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.76 جنيه للشراء، 38.90 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

العملات
اليوم.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.07 جنيه للشراء، 101.39جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، 101.06 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.25 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 38.34 جنيه للشراء، 38.93 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.39 جنيه للشراء، 38.94 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، 38.81 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.71 جنيه للشراء، 34.07 للبيع،

بنك الكويت الوطني: 33.82 جنيه للشراء، 34.18 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.78 جنيه للشراء، 34.18 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.71 جنيه للشراء، 34.07 للبيع،وفق أسعار

العملات
اليوم.

شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأحد, 30 أبريل 23