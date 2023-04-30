أسعار العملات اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك

سجلت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 30-4-2023 تبايناً بالشراء والبيع، أمام العملة المصرية، بنهاية تعاملات البنوك المحلية والأجنبية، ويرصد موقع جريدة «المال» متوسط أسعار صرف «6» عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقا لما ورد بآخر بيان صادر عن البنك المركزى المصري بمتوسطات أسعار الصرف، بالإضافة لأربعة بنوك عاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.98 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.76 جنيه للشراء، 38.90 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

اليوم.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

اسعار العملات

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.07 جنيه للشراء، 101.39جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، 101.06 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.25 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 38.34 جنيه للشراء، 38.93 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.39 جنيه للشراء، 38.94 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، 38.81 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.71 جنيه للشراء، 34.07 للبيع،

بنك الكويت الوطني: 33.82 جنيه للشراء، 34.18 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.78 جنيه للشراء، 34.18 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.71 جنيه للشراء، 34.07 للبيع،وفق أسعار

اليوم.