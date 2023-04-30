أسعار العملات اليوم الأحد 30-4-2-23 في مستهل التعاملات البنكية مقابل الجنيه

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.72 جنيه للشراء، و 101.12 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.71 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.71 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.
بنك القاهرة: 33.54 جنيه للشراء، و 34.80 للبيع.
بنك البركة: 33.82 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.27 جنيه للشراء، و 38.81 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، و 38.81 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 38.45 جنيه للشراء، و 38.65 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 38.36 جنيه للشراء، و 38.67 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 95.21 جنيه للشراء، و 101.41 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.