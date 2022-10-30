أسعار العملات اليوم الأحد 30-10-2022 ببداية التعاملات في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 30-10-2022، في بداية التعاملات اليومية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي، بعد انتهاء العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت، مستوى مستقرًا نسبيًا مقارنة بتعاملات الخميس الماضي الذي شهدت ارتفاع جماعي على خلفية قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس، ويرصد موقع «جريدة المال» تقرير عن سعر صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، و الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، ودرهم الإماراتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 22.85 جنيه للشراء، و 22.96 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم: 22.89 جنيه للشراء، و 23.01 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 26.50 جنيه للشراء، و 26.64 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.07 جنيه للشراء، و 6.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 73.82 جنيه للشراء، و 74.19 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.22 جنيه للشراء، و 6.25 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 23.15 جنيه للشراء، و 23.25 للبيع.

بنك مصر: 22.90 جنيه للشراء، و 23.00 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 23.20 جنيه للشراء، و 23.30 للبيع.

بنك المشرق: 23.10 جنيه للشراء، و 23.20 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك المشرق: 22.93 جنيه للشراء، و 23.19 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 22.73 جنيه للشراء، و 22.99 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.98 جنيه للشراء، و 23.24 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.03 جنيه للشراء، و 23.29 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 26.69 جنيه للشراء، و 27.08 للبيع.

بنك المشرق: 26.57 جنيه للشراء، و 26.90 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.63 جنيه للشراء، و 27.02 للبيع.

بنك مصر: 26.34 جنيه للشراء، و 26.73 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.08 جنيه للشراء، و 6.12 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.15 جنيه للشراء، و 6.20 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك المشرق: 6.09 جنيه للشراء، و 6.18 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.16 جنيه للشراء، و 6.18 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك سايب: 77.89 جنيه للشراء، و 78.24 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 73.17 جنيه للشراء، و 75.33 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 72.13 جنيه للشراء، و 75.12 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 71.38 جنيه للشراء، و 74.31 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ميد بنك: 6.43 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

بنك مصر: 6.23 جنيه للشراء، و 6.26 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.31 جنيه للشراء، و 6.33 للبيع.

بنك المشرق: 6.26 جنيه للشراء، و 6.31 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.