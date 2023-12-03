أسعار العملات اليوم الأحد 3-12-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك

شهدت أسعار اليوم الأحد 3-12-2023، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات البنكية استقرار ثلاثة منها، بأولى أيام العمل الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والإسلامية والأجنبية والمصرية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.64 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.84 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.97 جنيه للشراء، و 39.10 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 33.41 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.30 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

بنك مصر: 33.30 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.40 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و100.29 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.95 جنيه للشراء، و99.96 للبيع.

بنك مصر: 99.62 جنيه للشراء، و99.96 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.28 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 38.91 جنيه للشراء، و39.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.79 جنيه للشراء، و39.22 للبيع.

بنك مصر: 38.79 جنيه للشراء، و39.22 للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.91 جنيه للشراء، و39.35 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.