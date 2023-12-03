أسعار العملات اليوم الأحد 3-12-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

عرضت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بأنحاء الجمهورية، أسعار اليوم الأحد 3-12-2023 متباينة مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات بداية الأسبوع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، طبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات صرف العملات العربية والأجنبية، وفيما يلى التقرير اليومي لبوابة جريدة «المال» بأسعار صرف 6 عملات وهي «الدولار والجنيه الإسترليني واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي» أمام العملة المحلية، عقب جولة بين شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمحلية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري



سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.55 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.86 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.16 جنيه للشراء، و 39.30 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات .

سعر الدولار في البنوك المصرية



بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية



بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم .

سعر اليورو في البنوك المصرية



بنك قناة السويس: 33.40 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.30 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

بنك مصر: 33.30 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 33.41 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية



البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.31 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.95 جنيه للشراء، و99.96 للبيع.

بنك مصر: 99.62 جنيه للشراء، و99.96 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع، وفق أسعار .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية



بنك قناة السويس: 38.90 جنيه للشراء، و39.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.79 جنيه للشراء، و39.22 للبيع.

بنك مصر: 38.79 جنيه للشراء، و39.22 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 38.91 جنيه للشراء، و39.35 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية



بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.