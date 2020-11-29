أسعار العملات اليوم الأحد 29 -11-2020 في مصر

ترصد جريدة «المال» أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في بداية التداولات الأسبوعية اليوم الأحد 29 نوفمبر2020، في عدد من البنوك التي تعمل في السوق المحلية المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

ارتفعت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء قرشا في بداية التداولات الأسبوعية، ليصل إلى 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات تداول العملات بالقطاع المصرفي المصري. أسعار العملات الأجنبية

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملة المحلية المصرية عند مستوى 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وعند مستوى 4.16 جنيه يقدم بنك المصرف المتحد كأقل سعر لشراء العملة الإماراتية داخل السوق المصرفية.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الإستيرليني داخل مقصورة البنك المركزي المصري، تراجعا أمام نظيره من العملة المحلية المصرية، إلى مستوى 20.78 جنيه للشراء، 20.96 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق.

وحقق سعر الجنيه الإسترليني داخل أكبر مصرف خاص في السوق المصرية ( البنك التجاري الدولي) مستوى 20.76 جنيه للشراء، 20.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وعن أخر تحديثات البنك المركزي المصري، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوى 18.54 جنيه، 18.70 جنيه، لاسيما أنه وصل مقابل الجنيه المصري داخل بنك أكبر مصرف خاص في السوق المصرية، (البنك التجاري الدولي) ، إلى مستوى 20.86 جنيه للشراء، 21.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

وصل سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية المصرية، في البنوك المصرية إلى مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فيما يقدم أكبر مصرف حكومي مصرى سعر الدولار عند مستوى 15.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبلغت مستويات سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع،

بينما حقق سعر الريال السعودي في بنك CIB” مستوى الشراء، ليصل إلى 4.08 جنيه للشراء، و قرش آخر على مستوى البيع مسجلا 4.18 جنيه، في بداية التعاملات الأسبوعية.