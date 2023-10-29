أسعار العملات اليوم الأحد 29-10-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك

حققت أسعار اليوم الأحد 29-10-2023، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات البنكية، بأولى أيام العمل الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرار سعري صرف الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والريال السعودي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.47 جنيه للشراء، و 32.59 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.25 جنيه للشراء، و 37.38 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.66 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.39 جنيه للشراء، و32.69 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.50 جنيه للشراء، و32.79 للبيع.

بنك مصر: 32.38 جنيه للشراء، و32.61 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.49 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.22 جنيه للشراء، و37.51 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.34 جنيه للشراء، و37.64 للبيع.

بنك مصر: 37.11 جنيه للشراء، و37.37 للبيع.

المصرف المتحد: 37.16 جنيه للشراء، و37.64 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.82 جنيه للشراء، و99.78 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 99.72 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

بنك مصر: 99.45 جنيه للشراء، و99.80 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.