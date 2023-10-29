أسعار العملات اليوم الأحد 29-10-2023 في نهاية تعاملات البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 29-10-2023، تباينًا في نهاية التعاملات في البنوك، إذ ارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي خلال اليوم، ومازال كل من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، مستقرين أمام الججنيه المصري.

ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي سعر صرف 6 أجنبية وعربية بحسب شاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.58 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع.

سعر الجينه الإسترليني اليوم: 37.41 جنيه للشراء، و 37.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.81 جنيه للشراء، و 100.15 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري وفقًا لآخر تقرير صادر.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.39 جنيه للشراء، و32.69 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.39 جنيه للشراء، و32.69 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.50 جنيه للشراء، و32.80 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.50 جنيه للشراء، و32.79 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.22 جنيه للشراء، و37.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.22 جنيه للشراء، و37.51 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.34 جنيه للشراء، و37.64 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.34 جنيه للشراء، و37.64 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.49 جنيه للشراء، و 99.78 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.82 جنيه للشراء، و 99.78 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع، وفق العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.