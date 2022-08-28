أسعار العملات اليوم الأحد 28-8-2022 في نهاية التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 28-8-2022، تباينًا في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك، مع استئناف عمل السوق المصرفية المصرية بعد العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ويستعرض موقع «جريدة المال»، تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، بحسب آخر تحديثات للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.15 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.14 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.08 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.63 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 59.55 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 60.03 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.43 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.06 جنيه للشراء، و62.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 5.05 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 5.19 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: 5.13 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 19.15 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 19.06 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.06 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.04 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 19.04 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 22.47 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.45 جنيه للشراء، و22.84 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 22.48 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.45 جنيه للشراء، و22.84 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.