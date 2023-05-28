أسعار العملات اليوم الأحد 28-5-2023 أمام الجنيه المصري

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل البنوك استقرار أسعار

اليوم الأحد 28-5-2023 بصورة جماعية أمام الجنيه بشاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للمصارع العاملة في السوق المحلية بنفس مستويات الخميس الماضي، بعد عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليقدم موقع جريدة «المال» تقريرًا بآخِر قائمة بمتوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات أمام الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهرت شاشة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري وصول متوسط أسعار العملات في القطاع المصرفي عند:

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.28 جنيه للشراء، 100.63 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.13 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.08 جنيه للشراء، 33.20 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

أظهرت تحديثات شاشات التداولات على أسعار العملات، استقرار سعر الدينار الكويتي لـ:

سعر الدينار ببنك المصرف المتحد : 99.48 جنيه للشراء، 100.65 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتي بالبنك الأهلي المصري: 99.37 جنيه للشراء، 100.38 للبيع.

سعر عملة الكويت البنك التجاري الدولي: 100.30 جنيه للشراء، 100.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار ببنك مصر: 99.38 جنيه للشراء، 100.38 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية في اخر تحديث لها على أسعار العملات وصول سعر الريال السعودي إلى :

سعر الريال بالمصرف العربي الدولي : 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية بنك قناة السويس : 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بحسب اخر التحديثات على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تتيح فروع البنوك سعر الدرهم الإماراتي على النحو التالي:

سعر العملة الإماراتية ببنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك قناة السويس : 8.38 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.

السعر ببنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

سعر عملة الإمارات ببنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

ذلك بسبب استقرار أسعار العملات أمام الجنيه المصري في البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

جاء شراء وبيع الجنيه الاسترليني أمام العملة المصرية على ذلك النحو بحسب آخر تحديث لأسعار العملات:

سعر العملة الإنجليزية ببنك البركة 38.07 جنيه للشراء، 38.20 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني بالبنك الأهلي عند : 38.16 جنيه للشراء، 38.52 للبيع.

السعر ببنك المصرف المتحد: 37.86 جنيه للشراء، 38.36 جنيه للبيع

الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي: 37.98 جنيه للشراء، 38.36 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

عرضت المواقع الإلكترونية بالبنوك العاملة في السوق وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري في اخر تحديث على أسعار العملات:

وصول سعر اليوورو ببنك المصرف المتحد: 32.91 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.

سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري: 32.92 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.

السعر ببنك أبوظبي التجاري: 33.00 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.

سعر العملة الأوروبية ببنك مصر: 32.90 جنيه للشراء، 33.18 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات على أسعار

اليوم وصول سعر عملة الولايات المتحدة للنحو التالي:

سعر العملة الأمريكية بميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

السعر ببنك قطر الوطني الأهلي QNB عند: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة ببنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء ببنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.