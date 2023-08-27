أسعار العملات اليوم الأحد 27-8-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 27-8-2023، انخفاضًا في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر وانتهاء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية.

ونستعرض الأتيه: «اليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والدينار الكويتي» وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في الأفرع، وعدد من المواقع الإلكتروينة الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.46 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.12 جنيه للشراء، و 39.26 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدنيار الكويتي اليوم: 99.98 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري،

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.10 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

بنك مصر: 33.10 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.21 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.20 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.58 جنيه للشراء، و 39.03 للبيع.

بنك مصر: 38.58 جنيه للشراء، و 39.03 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.71 جنيه للشراء، و 39.16 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.70 جنيه للشراء، و 39.17 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.03 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

بنك مصر: 99.71 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.