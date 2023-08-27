أسعار العملات اليوم الأحد 27-8-2023 بختام تعاملات بنوك مصر

شهدت أسعار اليوم الأحد 27-8-2023، في ختام التعاملات المصرفية استقرارًا بعد ان سجلت انخفاضًا مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات، ويرصد موقع جريدة «المال» تقريرًا مُفصلاً عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية.

وهذه العملات هي: «اليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والدينار الكويتي» طبقًا لما ورد بشاشات التداول المنتشرة في الأفرع، وعدد من المواقع الإلكتروينة للبنوك على شبكة الإنرنت.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.30 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.79 جنيه للشراء، و 38.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدنيار الكويتي اليوم: 100.07 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك كريدي اجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.10 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

بنك مصر: 33.10 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

المصرف المتحد: 33.05 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

بنك قناة السويس: 33.36 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.58 جنيه للشراء، و 39.03 للبيع.

بنك مصر: 38.58 جنيه للشراء، و 39.03 للبيع.

بنك البركة: 38.80 جنيه للشراء، و 39.92 للبيع.

المصرف المتحد: 38.52 جنيه للشراء، و 39.16 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

المصرف المتحد: 8.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.03 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

بنك مصر: 99.71 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.86 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.