بنـــوك

أسعار العملات اليوم الأحد 27-12-2020 في مصر

ارتفاع طفيف لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
‫محمود الصباغ‬‎ 10:19 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20 10:19 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت سلة العملات الأجنبية والعربية تداولات الأسبوع الجاري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 27 ديسمبر، في تحقيق مؤشر إيجابي، مرتفعة بشكل طفيف لا يتجاوز الثلاث قروش، بحسب آخر التحديثات داخل المؤسسات المصرفية منها البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، إضافة إلى آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية، قرشا على مستوى الشراء وقرشين على البيع، نتيجة لتراجع الطلب على العملة الأمريكية، متوسط سعر صرف اليورو مقابل نظيره من العملة المحلية المصري (الجنيه) إلى مستوى 19.06 جنيه، 19.23 جنيه.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 24-12-2020 في البنوك المصرية

كما ارتفع سعر صرف اليورو قرشا إلى مستوى البيع مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي ليصل إلى مستوى 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

وصعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري قرشين على مستوى البيع، ليصل إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

بدأ الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع الجاري بارتفاع جديد على مستويات شراء وبيع العملة الإنجليزية مقابل الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق، ليصل مستواه إلى 21.24 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق.

ويقدم بنك بلوم أقل سعر لشراء العملة الإنجليزية في السوق المحلية المصرية 20.11 جنيه للشراء.

اقرأ أيضا  أسعار العملات أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وعلى نفس الزيادة التي حققها الريال السعودي.. ارتفع مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية مقارنى بتعاملات الخميس الماضي، وصل السعر عند 4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

وعن أقل سعر للعملة السعودي في السوق المصرية، يقدم بنك المصري المتحد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

تراجع صافى دخل البنوك من الأتعاب والعمولات

الحسينى حسن 8:17 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 26-12-2020 في مصر

فاطمه امام 11:49 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

سعر اليورو اليوم السبت 26-12-2020 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:09 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

سعر الدولار اليوم السبت 26-12-2020 في البنوك المصرية

الحسينى حسن 10:38 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

أسعار العملات اليوم السبت 26-12-2020 في مصر

فاطمه امام 10:35 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 26-12-2020 في البنوك المصرية

فاطمه امام 10:18 ص, السبت, 26 ديسمبر 20