أسعار العملات اليوم الأحد 27-12-2020 في مصر

بدأت سلة العملات الأجنبية والعربية تداولات الأسبوع الجاري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 27 ديسمبر، في تحقيق مؤشر إيجابي، مرتفعة بشكل طفيف لا يتجاوز الثلاث قروش، بحسب آخر التحديثات داخل المؤسسات المصرفية منها البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، إضافة إلى آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية، قرشا على مستوى الشراء وقرشين على البيع، نتيجة لتراجع الطلب على العملة الأمريكية، متوسط سعر صرف اليورو مقابل نظيره من العملة المحلية المصري (الجنيه) إلى مستوى 19.06 جنيه، 19.23 جنيه.

كما ارتفع سعر صرف اليورو قرشا إلى مستوى البيع مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي ليصل إلى مستوى 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

وصعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري قرشين على مستوى البيع، ليصل إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

بدأ الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع الجاري بارتفاع جديد على مستويات شراء وبيع العملة الإنجليزية مقابل الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق، ليصل مستواه إلى 21.24 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق.

ويقدم بنك بلوم أقل سعر لشراء العملة الإنجليزية في السوق المحلية المصرية 20.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وعلى نفس الزيادة التي حققها الريال السعودي.. ارتفع مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية مقارنى بتعاملات الخميس الماضي، وصل السعر عند 4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

وعن أقل سعر للعملة السعودي في السوق المصرية، يقدم بنك المصري المتحد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

