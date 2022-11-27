أسعار العملات اليوم الأحد 27-11-2022 مقابل الجنيه المصرى في نهاية التعاملات البنكية

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 27-11-2022 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، استقرارا في سعرى الشراء والبيع لعملات الدولار والريال السعودي، والدينار الكويتي ارتفع لأكثر من عشرة قروش في الشراء وانخفض قرشين فى البيع، واليورو انخفض من 4 لعشرة قروش في الشراء والبيع، أما الجنيه الاسترليني والدرهم الإماراتي فتباينت أسعارهما، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهى: «الدولار، والدرهم الإماراتي ، واليورو، والدينار الكويتي ، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي »، وفقا لشاشات التداول اللحظية ، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.50 جنيه للشراء، و 24.57 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.47 جنيه للشراء، و 25.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.69 جنيه للشراء، و 79.96 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.63 جنيه للشراء، و 29.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.66 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ميد بنك: 24.53 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

بنك سايب: 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

بنك مصر: 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

بنك المشرق : 6.47 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

بنك أبو ظبى التجارى: 6.36 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع

البنك الأهلى المصري: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك كريدى أجريكول – مصر: 25.35 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

البنك الأهلي المصرى: 25.35 جنيه للشراء، و 25.58 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 25.35 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

بنك مصر: 25.35 جنيه للشراء، و 25.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 76.50 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

بنك مصر: 76.90 جنيه للشراء، و 79.80 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 76.40 جنيه للشراء، و 81.45 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.94 جنيه للشراء، و 79.80 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

اسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 29.52 جنيه للشراء، و 29.74 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.52 جنيه للشراء، و 29.74 للبيع.

بنك قناة السويس: 29.51 جنيه للشراء، و 29.80 للبيع.

المصرف المتحد: 29.52 جنيه للشراء، و 29.80 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 6.66 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 6.68 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع

بنك مصر: 6.66 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.66 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.