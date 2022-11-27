أسعار العملات اليوم الأحد 27-11-2022 ببداية التعاملات في مصر

حققت أسعار العملات اليوم الأحد 27-11-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك تباينًا نسبيًا، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا يستعرض فيه أسعار 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، و اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لمتوسط سعر العملات بالسوق المصرفية المصرية بالبنك المركزي المصري، بالإضافة لشاشات التداول اللحظية في البنوك الحكومية والمصرية والخاصة والأجنبية والعربية، وعدد من مواقع البنوك الرسمية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.50 جنيه للشراء، و 24.57 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.48 جنيه للشراء، و 25.57 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.68 جنيه للشراء، و 29.78 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.70 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.52 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 24.53 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 25.35 جنيه للشراء، و 25.58 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.35 جنيه للشراء، و 25.58 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 25.39 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 25.39 جنيه للشراء، و 25.59 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات



سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 29.52 جنيه للشراء، و 29.74 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.52 جنيه للشراء، 29.74 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 29.56 جنيه للشراء، و 29.80 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 29.53 جنيه للشراء، و 29.82 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات



سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 76.90 جنيه للشراء، و 79.80 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.94 جنيه للشراء، 79.80 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 77.33 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 75.22 جنيه للشراء، و 80.20 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.66 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.66 جنيه للشراء، 6.67 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.59 جنيه للشراء، و6.72 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 6.65 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.