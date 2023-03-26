أسعار العملات اليوم الأحد 26-3-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.90 جنيه للشراء، و 38.03 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.73 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك الاسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 33.04 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 33.05 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.48 جنيه للشراء، و 37.92 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.48 جنيه للشراء، و 37.92 للبيع.
المصرف المتحد: 37.49 جنيه للشراء، و 38.04 للبيع.
بنك قناة السويس: 37.60 جنيه للشراء، و 38.04 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع، وفق أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.
ميد بنك: 8.28 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.