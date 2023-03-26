أسعار العملات اليوم الأحد 26-3-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 26-3-2023، مقابل الجنيه المصري، بمستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في أولي أيام العمل الإسبوعية بشهر رمضان، تباين لسعري الصرف، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا لشاشات التداول اللحظية و المواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.90 جنيه للشراء، و 38.03 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.73 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الاسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.04 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.05 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.48 جنيه للشراء، و 37.92 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.48 جنيه للشراء، و 37.92 للبيع.

المصرف المتحد: 37.49 جنيه للشراء، و 38.04 للبيع.

بنك قناة السويس: 37.60 جنيه للشراء، و 38.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع، وفق أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

ميد بنك: 8.28 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.