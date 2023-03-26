أسعار العملات اليوم الأحد 26-3-2023 بمواجهة الجنيه في ختام التعاملات البنكية

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.64 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.71 جنيه للشراء، 37.84 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.17 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.84 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.48 جنيه للشراء، 37.92 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.48 جنيه للشراء، 37.92 للبيع.
بنك بلوم مصر: 37.82 جنيه للشراء، 38.18 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 37.71 جنيه للشراء، 38.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 33.48 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.94 جنيه للشراء، 33.43 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.
بنك مصر: 32.94 جنيه للشراء، 33.43 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار