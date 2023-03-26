أسعار العملات اليوم الأحد 26-3-2023 بمواجهة الجنيه في ختام التعاملات البنكية

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 26-3-2023 تبايناً بالشراء والبيع فى نهاية التعاملات المسائية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى، وفقاً للبيان اليومى الصادر عن البنك المركزى المصرى، بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وينشر موقع جريدة «المال» متوسطات أسعار صرف «6» عملات أجنبية وعربية، بمواجهة الجنيه، وهي «الجنيه الإسترليني، و اليورو، و الدولار الأمريكي، و الريال السعودي، و الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي».

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.64 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.71 جنيه للشراء، 37.84 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.17 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.84 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 37.48 جنيه للشراء، 37.92 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.48 جنيه للشراء، 37.92 للبيع.

بنك بلوم مصر: 37.82 جنيه للشراء، 38.18 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 37.71 جنيه للشراء، 38.05 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 33.48 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.94 جنيه للشراء، 33.43 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.

بنك مصر: 32.94 جنيه للشراء، 33.43 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار

اليوم.