أسعار العملات اليوم الأحد 26-11-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

شهدت أسعار اليوم الأحد 26-11-2023، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات البنكية، باولى أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرار ثلاثة عملات وهي الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.63 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.69 جنيه للشراء، و 38.83 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.03 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.50 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.47 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 33.63 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

ميد بنك: 33.70 جنيه للشراء، و33.93 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.40 جنيه للشراء، و38.72 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.51 جنيه للشراء، و 38.91 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.63 جنيه للشراء، و39.04 للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.64 جنيه للشراء، و39.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.87 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.14 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.11 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.