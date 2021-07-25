أسعار العملات اليوم الأحد 25-7-2021 في البنوك المصرية

اتخذت مستويات أسعار العملات اليوم الأحد 25-7-2021، مسيرة التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الاسبوعية، داخل القطاع المصرفي من البنوك المصرية؛ الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات فى البنك الأهلي المصري

واستقرت مستويات الدولار أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه، عند 18.36 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وعلى مستوى العملات العربية، وصل شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، جاءت عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

ومن ناحية أخرى، وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فيما جاء سععر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء تداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.36 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، فيما جاءت مستويات شراء وبيع الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، عند 21.67 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

وعلى صعيد أسعار العملات الأجنبية، جاء صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 21.68 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وجاء صرف اليورو أمام الجنيه، عند 18.46 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وعرض موقع البنك المركزي المصري سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، عند 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع. اسعار العملات اليوم

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

وفي نهاية التعاملات جاءت مستويات سعر الدولار الأمريكي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.42 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات فى البنك العربي الأفريقي

سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية، وجاء اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 18.38 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.