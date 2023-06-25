أسعار العملات اليوم الأحد 25-6-2023 أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 25-6-2023، حالة من التباين أمام عملة مصر المحلية، في بداية التعاملات الصباحية داخل فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والعاملة في السوق المحلية، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول بالمصارف العاملة في مصر.

عرض الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أسعار العملات اليوم على النحو التالي:

متوسط سعر الدولار اليوم : 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو: 33.93 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني: 39.35 جنيه للشراء، و39.47 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.40 جنيه للشراء، و100.75 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض البنوك سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات على النحول التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

عرضت البنوك سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات على النحول التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي : 33.94 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 33.44 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.87 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 33.42 جنيه للشراء، و34.83 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

عرضت البنوك سعر الجنيه الاسترليني في بداية التعاملات على النحول التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي عند : 39.19 جنيه للشراء، و39.53 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.12 جنيه للشراء، و39.48 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.30 جنيه للشراء، و39.57 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 39.08 جنيه للشراء، و39.41 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

عرضت البنوك سعر الريال السعودي في بداية التعاملات على النحول التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.25 جنيه للشراء، و8.17 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

عرضت البنوك سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات على النحول التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي عند: 98.09 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 95.63 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 95.94 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

بنك الأهلي المتحد : 99.50 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

عرضت البنوك سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات على النحول التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي ببنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.