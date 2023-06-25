أسعار العملات اليوم الأحد 25-6-2023 أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
عرض الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أسعار العملات اليوم على النحو التالي:
متوسط سعر الدولار اليوم : 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو: 33.93 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني: 39.35 جنيه للشراء، و39.47 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.40 جنيه للشراء، و100.75 للبيع.
متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
عرض البنوك سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات على النحول التالي:
مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
عرضت البنوك سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات على النحول التالي:
مصرف أبوظبي الإسلامي : 33.94 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.
البنك المصري الخليجي : 33.44 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 33.87 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 33.42 جنيه للشراء، و34.83 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
عرضت البنوك سعر الجنيه الاسترليني في بداية التعاملات على النحول التالي:
مصرف أبوظبي الإسلامي عند : 39.19 جنيه للشراء، و39.53 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 39.12 جنيه للشراء، و39.48 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 39.30 جنيه للشراء، و39.57 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 39.08 جنيه للشراء، و39.41 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
عرضت البنوك سعر الريال السعودي في بداية التعاملات على النحول التالي:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.25 جنيه للشراء، و8.17 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي : 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
عرضت البنوك سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات على النحول التالي:
مصرف أبوظبي الإسلامي عند: 98.09 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.
البنك المصري الخليجي : 95.63 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي : 95.94 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.
بنك الأهلي المتحد : 99.50 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
عرضت البنوك سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات على النحول التالي:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
جاء سعر الدرهم الإماراتي ببنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.