أسعار العملات اليوم الأحد 25-6-2023 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 25-6-2023، تباينها أمام عملة مصر المصدرة من البنك المركزي “الجنيه” في ختام التعاملات اليومية داخل فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والعاملة بالسوق المحلية، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول بالمصارف العاملة في مصر.

عرض الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أسعار العملات اليوم على النحو التالي:

جاء متوسط سعر الدولار اليوم عند : 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

بلغ متوسط سعر اليورو: 33.58 جنيه للشراء، و33.70 للبيع.

سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني: 39.20 جنيه للشراء، و39.33 للبيع.

ووصل متوسط سعر الريال السعودي اليوم إلى : 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم عند: 100.30 جنيه للشراء، و100.64 للبيع.

بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي عند : 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار قطر الوطني الأهلي إلى: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار بالبنك الأهلي الكويتي عند: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي إلى : 33.49 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.

بلغ سعر اليورو بالبنك المصري الخليجي : 33.44 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

استقر سعر اليورو ببنك قطر الوطني الأهلي: 33.52 جنيه للشراء، و33.73 للبيع.

وسجل سعر اليورو بالبنك الأهلي الكويتي: 33.42 جنيه للشراء، و34.83 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بلغ سعر الجنيه الاسترليني مصرف أبوظبي الإسلامي : 39.19 جنيه للشراء، و39.47 للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك المصري الخليجي إلى: 39.12 جنيه للشراء، و39.48 جنيه للبيع.

جاء سعر الجنيه الاسترليني ببنك قطر الوطني الأهلي عند: 39.14 جنيه للشراء، و39.41 للبيع.

استقر سعر الجنيه الاسترليني بالبنك الأهلي الكويتي عند: 39.08 جنيه للشراء، و39.41 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بلغ سعر الريال بالبنك المصري الخليجي: 8.25 جنيه للشراء، و8.17 للبيع.

سجل سعر الريال ببنك قطر الوطني الأهلي : 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

استقر سعر الدينار الكويتي بمصرف أبوظبي الإسلامي عند: 98.09 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

جاء سعر الدينار بالبنك المصري الخليجي عند : 95.63 جنيه للشراء، و100.71 للبيع.

وصل السعر ببنك قطر الوطني الأهلي إلى : 95.94 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.

بنك الأهلي المتحد : 99.50 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

جاء الدرهم الإماراتي بمصرف أبوظبي الإسلامي عند: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بلغ سعر الدرهم بالبنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

استقر السعر ببنك قطر الوطني الأهلي عند: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي ببنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.