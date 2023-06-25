أسعار العملات اليوم الأحد 25-6-2023 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
عرض الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أسعار العملات اليوم على النحو التالي:
جاء متوسط سعر الدولار اليوم عند : 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
بلغ متوسط سعر اليورو: 33.58 جنيه للشراء، و33.70 للبيع.
سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني: 39.20 جنيه للشراء، و39.33 للبيع.
ووصل متوسط سعر الريال السعودي اليوم إلى : 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم عند: 100.30 جنيه للشراء، و100.64 للبيع.
بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
جاء سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي عند : 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سجل سعر الدولار البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
وصل سعر الدولار قطر الوطني الأهلي إلى: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
استقر سعر الدولار بالبنك الأهلي الكويتي عند: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
وصل سعر اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي إلى : 33.49 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.
بلغ سعر اليورو بالبنك المصري الخليجي : 33.44 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.
استقر سعر اليورو ببنك قطر الوطني الأهلي: 33.52 جنيه للشراء، و33.73 للبيع.
وسجل سعر اليورو بالبنك الأهلي الكويتي: 33.42 جنيه للشراء، و34.83 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بلغ سعر الجنيه الاسترليني مصرف أبوظبي الإسلامي : 39.19 جنيه للشراء، و39.47 للبيع.
وصل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك المصري الخليجي إلى: 39.12 جنيه للشراء، و39.48 جنيه للبيع.
جاء سعر الجنيه الاسترليني ببنك قطر الوطني الأهلي عند: 39.14 جنيه للشراء، و39.41 للبيع.
استقر سعر الجنيه الاسترليني بالبنك الأهلي الكويتي عند: 39.08 جنيه للشراء، و39.41 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
وصل سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
بلغ سعر الريال بالبنك المصري الخليجي: 8.25 جنيه للشراء، و8.17 للبيع.
سجل سعر الريال ببنك قطر الوطني الأهلي : 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
استقر سعر الدينار الكويتي بمصرف أبوظبي الإسلامي عند: 98.09 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.
جاء سعر الدينار بالبنك المصري الخليجي عند : 95.63 جنيه للشراء، و100.71 للبيع.
وصل السعر ببنك قطر الوطني الأهلي إلى : 95.94 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.
بنك الأهلي المتحد : 99.50 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
جاء الدرهم الإماراتي بمصرف أبوظبي الإسلامي عند: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
بلغ سعر الدرهم بالبنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
استقر السعر ببنك قطر الوطني الأهلي عند: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
سجل الدرهم الإماراتي ببنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.