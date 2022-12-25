أسعار العملات اليوم الأحد 25-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 25-12-2022، فانخفض اليورو واستقر الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وتباين سعر الجنيه الإسترليني والدينار الكويتي، في نهاية التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مقابل الجنيه، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف 6 عملات وهى: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي »، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.67 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.20 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.70 جنيه للشراء، و 29.80 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.45 جنيه للشراء، و 80.92 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 26.08 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: 26.15 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

بنك مصر: 26.08 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 26.12 جنيه للشراء، و26.31 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.61 جنيه للشراء، و 29.85 للبيع.

البنك الأهلى الكويتي: 29.62 جنيه للشراء، و 29.92 للبيع.

بنك مصر: 29.61 جنيه للشراء، و29.85 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 29.65 جنيه للشراء، و 29.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

المصرف العربي الدولى: 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك المشرق: 6.51 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.60 جنيه للشراء، و 80.58 للبيع

بنك سايب: 80.48 جنيه للشراء، و 80.83 للبيع.

بنك مصر: 77.77 جنيه للشراء، و 80.58 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 76.31 جنيه للشراء، و 82.35 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع،

بنك أبو ظبي التجارى: 6.67 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع.

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

ميد بنك: 6.61 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.