أسعار العملات اليوم الأحد 24-9-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 24-9-2023، تباينًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ استقر الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، وتباين كل من الدينار الكويتي، واليورو، وانخفض الجنيه الإسترليني.

ويرصد موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن سعر صرف 6 أجنبية وعربية بحسب شاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.85 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.74 جنيه للشراء، و 37.87 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.86 جنيه للشراء، و 100.20 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وجاء متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.64 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.

بنك مصر: 32.64 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.74 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.74 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.61 جنيه للشراء، و 37.94 للبيع.

بنك مصر: 37.61 جنيه للشراء، و 37.94 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.73 جنيه للشراء، و 38.06 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.73 جنيه للشراء، و 38.06 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.91 جنيه للشراء، و 99.87 للبيع.

بنك مصر: 99.58 جنيه للشراء، و 99.87 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.42 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.