أسعار العملات اليوم الأحد 24-9-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 24-9-2023، تباينًا نسبيًّا في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إذ استقرت بعض العملات، مثل الدولار والريال والدرهم، وتباين البعض الآخر بين ارتفاع وانخفاض سعري البيع والشراء.

وينشر موقع جريدة المال، في التقرير التفصيلي التالي، أسعار صرف 6 عربية وأجنبية هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي»، وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.80 جنيه للشراء، و32.91 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.79 جنيه للشراء، و37.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.79 جنيه للشراء، و100.13 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وجاء متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.81 جنيه للشراء، و33.02 للبيع.

بنك مصر: 32.65 جنيه للشراء، و32.89 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.64 جنيه للشراء، و32.92 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.74 جنيه للشراء، و33.03 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.73 جنيه للشراء، و38.01 للبيع.

بنك مصر: 37.63 جنيه للشراء، و38.11 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.61 جنيه للشراء، و37.94 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.72 جنيه للشراء، و38.07 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.25 للبيع.

بنك مصر: 99.59 جنيه للشراء، و99.93 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.91 جنيه للشراء، و99.87 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63جنيه للشراء، و100.24 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.