أسعار العملات اليوم الأحد 24-7-2022

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وعدد من شركات الصرافة بالسوق المحلي، في أول أيام استئناف عمل البنوك، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه عن أسعار العملات الأجنبية، حيث يستعرض أبرز أسعار صرف عملات: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات في البنوك المصرية

سجل متوسط أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، الآتي:

الدولار الأمريكى​ 18.88 للشراء، و18.96 للبيع.

اليورو 19.36 للشراء، و19.45 للبيع.

الجنيه الإسترليني ​22.57 للشراء، و22.67 للبيع.

الريال السعودى ​5.02 للشراء، و 5.04 للبيع.

الدرهم الإماراتى 5.14 للشراء، و5.16 للبيع.

الدينار الكويتي 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداول بالبنك الأهلي المصري وصول سعر الدولار إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 للبيع.

في بنك مصر استقر عند 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

في البنك التجاري الدولي 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

سجل في البنك الأهلي القطري QNB سعر 18.90 للشراء و18.97 للبيع.

في بنك بلوم مصر، بلغ الدولار 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

حقق اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 19.13 للشراء، و19.38 للبيع.

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 19.13 للشراء، و19.38 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB سجل اليورو سعر 19.21 للشراء، و19.49 للبيع.

سجل اليورو بالبنك التجاري الدولي 19.20 للشراء، و19.49 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل اليورو إلى 19.18 للشراء، و19.40 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر 22.51 للشراء و22.75 للبيع.

حقق سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، سعر 22.48 للشراء، و22.76 للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 22.51 للشراء و22.75 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB وصل لـ22.51 للشراء، و22.76 للبيع.

في بنك بلوم مصر وصل إلى 22.49 للشراء، و22.76 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

في البنك التجاري الدولي، سجل الريال السعودى سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك مصر، حقق الريال السعودى سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سجل الريال السعودى في البنك الأهلي القطري QNB 4.98 للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

وصل الدرهم الإماراتي إلى سعر 5.13 للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري.

في بنك الكويت الوطني NBK، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.082 للشراء، و5.18 للبيع.

في بنك مصر، وصل الدرهم الإماراتي إلى 5.13 للشراء، و5.15 للبيع.

بلغ الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي القطري QNB 5.12 للشراء، و5.16 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدرهم الإماراتي إلى 5.13 للشراء، و5.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدينار الكويتي إلى 59.08 للشراء، و61.62 للبيع في البنك الأهلي المصري.

بلغ الدينار الكويتي 59.18 جنيه للشراء، و 61.62 للبيع ببنك مصر.

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 59.64 للشراء، و61.73 للبيع.

حقق الدينار الكويتى في البنك الأهلي القطري QNB سعر 58.77 للشراء، و61.73 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدينار الكويتي إلى سعر 61.34 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.