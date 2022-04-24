أسعار العملات اليوم الأحد 24-4-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية على شاشات التداول اللحظية استقرار أسعار العملات اليوم الأحد 24أبريل 2022 بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ،على نفس مستويات الخميس الماضي ، نتيجة إجازة القطاع المصرفي يومي الأحد والاثنين، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وبينت التعاملات الصباحية داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق بنك مصر وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

اظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما استقر سعر صرف الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند18.33 جنيه للشراء، 18.43 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

بينت التعاملات الصباحية استقرار الريال السعودي أمام الجنيه المصري على مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني 24.02 جنيه للشراء، و24.23 للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني على شاشات تداول البنك إلى 24.05 جنيه للشراء و24.23 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار اليوم على مستواه أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.